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Без трофея не остались. Букмекерская контора привезла Арсеналу кубок. Видео

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Артета оценит

Без трофея не остались. Букмекерская контора привезла Арсеналу кубок. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Букмекерская контора привезла "Арсеналу" кубок.

На трофее написано "Лучшей команде в Лиге Чемпионов". Это отсылка к словам тренера лондонского клуба Микелю Артете.

Испанский наставник на пресс-конференции заявлял, что "Лучшая команда Лиги Чемпионов проиграла".

Букмекеры показали видео доставки награды.

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Напомним, что "Арсенал" вылетел из Лиги Чемпионов от "ПСЖ" по итогу двух матчей. Домашний матч закончился поражением со счётом 0:1, а матч в Париже лондонский клуб проиграл с результатом 1:2.

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Источник:
Paddy Power
Опубликовал: Владислав Прийменко
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