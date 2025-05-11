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Без трофея не остались. Букмекерская контора привезла Арсеналу кубок. Видео
Артета оценит
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Букмекерская контора привезла "Арсеналу" кубок.
На трофее написано "Лучшей команде в Лиге Чемпионов". Это отсылка к словам тренера лондонского клуба Микелю Артете.
Испанский наставник на пресс-конференции заявлял, что "Лучшая команда Лиги Чемпионов проиграла".
Букмекеры показали видео доставки награды.
Arsenal end their five year wait for silverware, with the 'Best Team in the Champions League' trophy arriving at the Emirates today...— Paddy Power (@paddypower) May 9, 2025
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Напомним, что "Арсенал" вылетел из Лиги Чемпионов от "ПСЖ" по итогу двух матчей. Домашний матч закончился поражением со счётом 0:1, а матч в Париже лондонский клуб проиграл с результатом 1:2.
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