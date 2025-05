Без трофея не остались. Букмекерская контора привезла Арсеналу кубок. Видео

Букмекерская контора привезла "Арсеналу" кубок.

На трофее написано "Лучшей команде в Лиге Чемпионов". Это отсылка к словам тренера лондонского клуба Микелю Артете.

Испанский наставник на пресс-конференции заявлял, что "Лучшая команда Лиги Чемпионов проиграла".

Букмекеры показали видео доставки награды.

Arsenal end their five year wait for silverware, with the 'Best Team in the Champions League' trophy arriving at the Emirates today...



18+ GambleAware pic.twitter.com/7x5d1F2JJW