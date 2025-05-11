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Спустя 33 года. Тоттенхэм приблизился к антирекорду по проигранным матчам
История повторяется
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" приблизился к антирекорду по проигранным матчам.
Поражение "Кристал Пэласу" в АПЛ стало 24-м для "Тоттенхэма" во всех турнирах. Это второй показатель за всю историю клуба.
"Тоттенхэм" в сезоне 1991/92 проиграл в 25-ти матчах. 20 поражений было в Первом дивизионе, по 2 в Кубке обладателей кубков и Кубке английской футбольной лиги. Также ещё одно поражение было в матче Кубка Англии.
Лондонский клуб в том сезоне чемпионата Англии занял 15-е место, набрав 52 балла в 42-х матчах.
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Напомним, что в этом сезоне "Тоттенхэм" занимает 17-е место в таблице АПЛ, набрав 38 баллов. При этом клуб вышел в финал Лиги Европы, в котором сыграет с "Манчестер Юнайтед".
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