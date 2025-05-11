АПЛ. Ливерпуль – Арсенал 2:2. Когда каждая из команд сыграла лишь по одному тайму

Матч, который должен был стать настоящей решающей битвой сезона между двумя претендентами на титул, но который превратился в битву за престиж, поскольку обе команды для себя в этом сезоне почти все решили. Ну разве что "Арсеналу" стоит все же набрать где-то очки, чтобы не опуститься ниже второй строчки. Чемпионский коридор для мерсисайдцев обеспечен, вылет из Лиги Чемпионов стал последним болезненным ударом для болельщиков, оставалось только одержать победу на "Энфилде", но все ли так просто?

Стартовые составы обеих команд практически не удивили. Арне Слот и Микель Артета выпустили сильнейших игроков, разве что у хозяев не было в старте Александер-Арнолда и Алексиса Мак Аллистера. Все остальные точно со стабильного старта. Несмотря на то, что мотивации больше было именно у "канониров", в первом тайме их практически уничтожил действующий чемпион.

Открытая игра с кучей пространства, которое оставляли за собой защитники обеих команд, но пользоваться этим пространством могли лишь мерсисайдцы. Очень быстро и целенаправленно они атаковали, много вертикальных передач. Это и принесло свой результат. Первый гол прилетел после подачи от Робертсона, это уже была атака вторым темпом, но идеально он нашел голову Коди Гакпо, который расстрелял ворота соперника ударом в ближний угол. Буквально через минуту Салах мастерским пасом разрезал всю оборону гостей и нашел Собослая, который прострелил вдоль и Диас буквально закатил круглого в ворота. 2:0. И это настоящий шок для Артеты и его команды.

До конца тайма они так и не проснулись, как будто смирились со своей судьбой и морально были готовы проигрывать свой четвертый матч подряд. Кажется, что Артете в перерыве все же удалось подбодрить собственную команду, ведь на второй тайм вышел уже совсем другой коллектив. Появились и скорость, и забегание, и банальное желание. Они начали больше владеть мячом и действительно зажали соперника к собственным воротам.

Это переросло в забитый гол, когда просто шедевральную подачу выполнил Троссар, нашедший свободного Маритнелли в штрафной площади, а тот красиво кивнул головой в сторону дальнего угла ворот Алиссона и попал точно. 2:1. После этого по инерции последовало еще несколько классных моментов, где-то не хватало точности, где-то приходилось спасать Алиссону. Местным трибунам это не очень нравилось.

Однако гости продолжали наращивать давление. После удара от Эдегора Алиссон отбил мяч в стойку, но на добивании первым прибежал Микель Мерино, который головой добил круглого в сетку ворот, сравняв счет на табло. 2:2 и это уже неплохая битва двух команд, а не уничтожение, как в первом тайме. На радостях испанский полузащитник нарушил правила перед собственной штрафной площадкой и получил вторую желтую карточку в матче, а следовательно и удаление. Остались в меньшинстве "канониры", после этого у их ворот снова начали появляться действительно острые моменты.

То Трент пробьет очень близко к плоскости ворот, то Диогу Жоти не хватит точности. Но игра гостей стала хаотичной и этим "Ливерпуль" активно пытался воспользоваться. Именно момент после удаления был максимально дисбалансным. Вот только оставалось около 10 минут до конца. Робертсон все же забил победный, но из офсайда, а выход Александра Зинченко не помог "Арсеналу" все же вырвать победу. Вот такие разные таймы, который вышли на справедливый результат - ничья.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Ливерпуль" — "Арсенал" 2:2

Голы: Гакпо (20), Диас (21) — Мартинелли (47), Мерино (70)

"Ливерпуль": Алиссон — Брэдли (Александер-Арнолд, 67), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх (Эллиотт, 83), Джонс (Мак Аллистер, 67) — Салах, Собослай, Гакпо (Нуньес, 67) — Диас (Жота, 79)

"Арсенал": Рая — Уайт (Калафиори, 78), Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли — Эдегор, Партей, Мерино — Сака (Зинченко, 88), Троссар (Тирни, 78), Мартинелли

Предупреждения: Брэдли (60) — Мерино (34), Льюис-Скелли (43)

Удаление: Мерино (79)