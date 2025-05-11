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АПЛ. Ливерпуль – Арсенал 2:2. Обзор матча
Важный бал для канониров
Getty Images / Global Images Ukraine
В середине первого тайма мерсисайдцы быстро оформили преимущество в два мяча. После перерыва "гуннеры" смогли отыграться. Уже в компенсированное время хозяева могли вырвать победу, но гол не засчитали из-за фола.
Подопечные Слота набирают 83 балла и 19 мая поедут к "Брайтону". Команда Артеты удерживает второе место (68 очков) и в следующее воскресенье проведет домашний поединок против конкурента – “Ньюкасла”.
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АПЛ. 36 тур
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Голы: Гакпо, 20, Диас, 21 – Мартинелли, 47, Мерино, 70
Удаление: Мерино, 79
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