АПЛ. Ливерпуль – Арсенал 2:2. Обзор матча

В середине первого тайма мерсисайдцы быстро оформили преимущество в два мяча. После перерыва "гуннеры" смогли отыграться. Уже в компенсированное время хозяева могли вырвать победу, но гол не засчитали из-за фола.

Подопечные Слота набирают 83 балла и 19 мая поедут к "Брайтону". Команда Артеты удерживает второе место (68 очков) и в следующее воскресенье проведет домашний поединок против конкурента – “Ньюкасла”.

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АПЛ. 36 тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

"Ливерпуль" – "Арсенал" 2:2

Голы: Гакпо, 20, Диас, 21 – Мартинелли, 47, Мерино, 70

Удаление: Мерино, 79