Главный тренер Челси отреагировал на поражение в матче с Ньюкаслом

Наставник "Челси" Энцо Мареска гордится тем, как его игроки справились с трудностями, когда более часа играли вдесятером на "Сент-Джеймс Парк" против "Ньюкасла" (0:2).

"Играть на этом стадионе против этой команды уже само по себе сложно, а если ты еще даешь им одного дополнительного игрока... Красная карточка повлияла на игру, без сомнений, но мы имели три больших шанса во втором тайме, что непросто, когда играешь вдесятером. Мы не рады поражению, но энергия, дух и единство команды во втором тайме были фантастическими. Я этим горжусь.

Во втором тайме мы несколько подкорректировали, и это дало результат. Казалось, будто у нас даже больше игроков, чем у них. Мы должны сохранить такую же энергию, такие же усилия и сосредоточенность на матче в пятницу. Сейчас у меня ощущение, что нужно выиграть обе игры, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов", – сказал Мареска.