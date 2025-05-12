Рубен Аморим указал на проблемы Ман Юнайтед после очередного поражения

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетил пресс-конференцию после поражения против "Вест Хэма" (0:2). Там он указал на отсутствие должной срочности и проблемы с ментальностью в команде.

"Я думаю, что эта игра похожа на некоторые другие матчи, которые мы провели здесь. Против "Вулверхэмптона" было несколько похоже. Мы создали больше моментов, чем соперник, но разочаровало отсутствие срочности, чтобы защищать собственные ворота в те несколько моментов, когда "Вест Хэм" приближался к нашей штрафной. Нам нужно действовать агрессивнее.

Если не удается забить после первого удара, тогда надо бороться за второй мяч. Если мы делаем подачу, то мы должны быть агрессивными, и тогда можем забить. Нам не хватало скорости. Мы должны действовать гораздо лучше, и для меня наибольшее беспокойство вызывает ощущение: "Да ничего страшного, мы уже особо не изменим свою позицию, то и ладно". Сейчас это самая большая проблема нашего клуба, потому что мы теряем ощущение, что мы большой клуб, и проиграть дома – конец света. Это самое большое беспокойство в нашем клубе.

Трудно сказать что-то о наших болельщиках и всех вокруг, потому что здесь нет объяснения, независимо от контекста – и я говорю это, будучи самым ответственным за ситуацию. Поэтому нам надо изменить много вещей этим летом", – сказал Аморим.