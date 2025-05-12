Главный тренер Ливерпуля говорит, что первый тайм против Арсенала был отличным

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот пообщался с медиа после ничьей с "Арсеналом" (2:2).

"К сожалению, мы провели лишь 15-20 минут с той же интенсивностью, что и на прошлой неделе против "Челси". Это не совсем плохо, но мне немного не хватало энергии.

Первые 15-20 минут второго тайма были похожими на то, что мы видели на прошлой неделе – мы хорошо играли с мячом, выходили во много перспективных позиций, но в финальной трети нам не хватало решительности. А в защите, как и на прошлой неделе, пропущенные голы, скажем так положительно, были не лучшими. Это я увидел в первые 15 минут после перерыва, хотя первый тайм был отличным.

Думаю, в целом именно поэтому людям так нравится Премьер-лига: две классные команды соревнуются друг с другом, фантастический футбол. Обе команды показали много качества. Четыре гола, 2:2 – и каждая могла выиграть в конце. Вот что делает АПЛ такой особенной. И именно это мы, как тренеры, должны стараться делать: не только побеждать, но и дарить болельщикам удовольствие от того, что они видят на поле", – сказал Слот.