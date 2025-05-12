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В большинстве сороки не простили. Ньюкасл – Челси 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия

Борьба за зону ЛЧ

В большинстве сороки не простили. Ньюкасл – Челси 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" обыграл "Челси" в домашнем поединке 36-го тура чемпионата Англии.

На первых минутах вывел хозяев вперед Сандро Тонали, а уже в компенсированное ко второму тайму время второй гол забил Бруно Гимараэс.

Стоит отметить, что с 36-й минуты "Ньюкасл" играл в большинстве после удаления Николя Джексона.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

"Ньюкасл" — "Челси" 2:0

Голы: Тонали (2), Гимараэс (90+1)

Удаление: Джексон (36)

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