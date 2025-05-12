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Микель Артета: То, что я увидел в первые 25-30 минут... я хотел убить себя
Сразу извинился за свои слова
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета был в ярости после того, что он увидел в первом тайме в матче против "Ливерпуля" (2:2).
"Многие моменты были неприемлемыми, особенно наш уровень защиты и те зоны, в которых мы теряли мяч. Мы были очень далеко от нужного уровня, я был действительно расстроен. Да, мы отреагировали, но я ненавижу реакцию – я люблю действие. Особенно если мы хотим быть там, где разыгрываются трофеи. Ты либо выигрываешь в решающий момент, либо нет, и если не выигрываешь – должен играть за то, ради чего работал девять месяцев. Если не можешь выиграть, должен быть лучшим из остальных.
Если то, что произошло, происходит после 70-й, 80-й или 90-й минуты, то это еще можно как-то объяснить. Но первые 25 минут и некоторые вещи, которые мы не сделали... мяч выходит за пределы поля, а мы не реагируем. И это происходит на 1-й, 5-й, 10-й, на 95-й минуте. Если ты хочешь выиграть на "Энфилде", ты должен знать – стоит один раз потерять мяч, и ты можешь проиграть. И то, что я увидел в первые 25-30 минут, некоторые действия... я хотел убить себя. Простите, что использовал такие слова", – сказал Артета.
Добавим, что свой следующий матч "канониры" проведут против "Ньюкасла".
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