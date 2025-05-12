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Игра за шесть очков. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча
17-е поражение манкунианцев в сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Вест Хэму" в 36-м туре чемпионата Англии.
Победу "молотобойцам" принесли забитые мячи Томаш Соучек и Джеррод Боуэн.
В турнирной таблице "Вест Хэм" обошел "МЮ" на одну позицию и на один балл (15-е место, 40 очков).
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Английская Премьер-лига, 36 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" 0:2
Голы: Соучек 26, Боуэн 57
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