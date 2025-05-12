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Игра за шесть очков. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия

17-е поражение манкунианцев в сезоне АПЛ

Игра за шесть очков. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Вест Хэму" в 36-м туре чемпионата Англии.

Победу "молотобойцам" принесли забитые мячи Томаш Соучек и Джеррод Боуэн.

В турнирной таблице "Вест Хэм" обошел "МЮ" на одну позицию и на один балл (15-е место, 40 очков).

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Английская Премьер-лига, 36 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" 0:2

Голы: Соучек 26, Боуэн 57

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