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Дубль Эзе. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия

Лондонское дерби осталось за "орлами"

Дубль Эзе. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кристал Пэлас" оказался сильнее "Тоттенхэма" в выездной игре 36-го тура английской Премьер-лиги.

Двумя голами в ворота "шпор" отметился Эберечи Эзе.

После этого поражения "Тоттенхэм" опустился в таблице на 17-е место, а "Кристал Пэлас" остался на 12-й строчке.

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АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Эзе (45, 48)

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