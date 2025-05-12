Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубль Эзе. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 0:2. Видео голов и обзор матча
Лондонское дерби осталось за "орлами"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" оказался сильнее "Тоттенхэма" в выездной игре 36-го тура английской Премьер-лиги.
Двумя голами в ворота "шпор" отметился Эберечи Эзе.
После этого поражения "Тоттенхэм" опустился в таблице на 17-е место, а "Кристал Пэлас" остался на 12-й строчке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
АПЛ, 36-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
"Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" 0:2
Голы: Эзе (45, 48)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, кто рассудит финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо
- Ротань: Люди в форме свое дело сделали. Карпаты добились победы любой ценой
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000