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Лесники отдаляются от зоны ЛЧ. Ноттингем Форест – Лестер 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Топ-5 с такой игрой не светит

Лесники отдаляются от зоны ЛЧ. Ноттингем Форест – Лестер 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ноттингем Форест" не сумел одержать верх над "Лестером" в поединке 36-го тура чемпионата Англии.

После пропущенного гола на 16-й минуте "лесники" забили дважды, но все же упустили победу в концовке поединка.

Таким образом, "Ноттингем" не воспользовался возможностью обогнать "Астон Виллу" с "Челси" в турнирной таблице и выйти на пятое место.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

"Ноттингем Форест" — "Лестер" 2:2

Голы: Гиббз-Уайт (25), Вуд (56) — Коуди (16), Буонанотте (81)

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