Лесники отдаляются от зоны ЛЧ. Ноттингем Форест – Лестер 2:2. Видео голов и обзор матча

"Ноттингем Форест" не сумел одержать верх над "Лестером" в поединке 36-го тура чемпионата Англии.

После пропущенного гола на 16-й минуте "лесники" забили дважды, но все же упустили победу в концовке поединка.

Таким образом, "Ноттингем" не воспользовался возможностью обогнать "Астон Виллу" с "Челси" в турнирной таблице и выйти на пятое место.

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

"Ноттингем Форест" — "Лестер" 2:2

Голы: Гиббз-Уайт (25), Вуд (56) — Коуди (16), Буонанотте (81)