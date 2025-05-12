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Лесники отдаляются от зоны ЛЧ. Ноттингем Форест – Лестер 2:2. Видео голов и обзор матча
Топ-5 с такой игрой не светит
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" не сумел одержать верх над "Лестером" в поединке 36-го тура чемпионата Англии.
После пропущенного гола на 16-й минуте "лесники" забили дважды, но все же упустили победу в концовке поединка.
Таким образом, "Ноттингем" не воспользовался возможностью обогнать "Астон Виллу" с "Челси" в турнирной таблице и выйти на пятое место.
АПЛ, 36-й тур
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
"Ноттингем Форест" — "Лестер" 2:2
Голы: Гиббз-Уайт (25), Вуд (56) — Коуди (16), Буонанотте (81)
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