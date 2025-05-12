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Лидер Ливерпуля: Я хотел бы выиграть Золотой мяч для своего народа

Англия

Поделился личными амбициями

Лидер Ливерпуля: Я хотел бы выиграть Золотой мяч для своего народа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В разговоре с France Football лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своих амбициях на оставшуюся часть карьеры и признался, что хотел бы выиграть "Золотой мяч" перед ее завершением.

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Ранее в этом сезоне, когда "Ливерпуль" боролся за четыре трофея, Салаха считали одним из главных фаворитов на получение индивидуальной награды, однако после вылета "красных" из Лиги чемпионов шансы египтянина уменьшились. Комментируя свои шансы и желание выиграть "Золотой мяч", Салах сказал следующее.

"Это не в моих руках, но, конечно, я хотел бы когда-то выиграть "Золотой мяч" для своего народа. Когда ты родился в египетской деревне, то в детстве трудно даже мечтать о такой награде. Только после перехода в "Ливерпуль" я начал думать: возможно, когда-то... Но даже если я его не выиграю, моя карьера все равно будет успешной.

Мне всего 32, а несколько последних победителей были в своем тридцатилетии. Так что, кто знает? Следующий сезон обещает быть захватывающим – мы будем защищать чемпионский титул с "Ливерпулем", будем бороться за победу в Лиге чемпионов, будет Кубок Африки с Египтом, будет Чемпионат мира", – сказал Салах.

Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 33 гола и 23 ассиста в 50 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Золотой мяч Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
France Football
Опубликовал: Алексей Полищук
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