Ливерпуль рассматривает игрока французского клуба как замену для своего лидера

"Ливерпуль" готовится к жизни без Трента Александера-Арнольда, который покинет клуб этим летом и, как ожидается, присоединится к мадридскому "Реалу".

По данным L'Équipe, английский клуб уже работает над поиском замены, и в шорт-лист попал защитник "Монако" Вандерсон. Бразилец выступает за "Монако" уже три с половиной сезона, и в клубе готовы рассмотреть предложения по трансферу игрока, если они будут достаточно убедительными, ведь обеспечив себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, "монегаски" не будут стремиться распродать свои ценные активы любой ценой.

Добавим, что в этом сезоне на счету Вандерсона 2 гола и 5 ассистов в 40 матчах за "Монако" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.