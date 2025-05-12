Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль рассматривает игрока французского клуба как замену для своего лидера
В поисках защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" готовится к жизни без Трента Александера-Арнольда, который покинет клуб этим летом и, как ожидается, присоединится к мадридскому "Реалу".
По данным L'Équipe, английский клуб уже работает над поиском замены, и в шорт-лист попал защитник "Монако" Вандерсон. Бразилец выступает за "Монако" уже три с половиной сезона, и в клубе готовы рассмотреть предложения по трансферу игрока, если они будут достаточно убедительными, ведь обеспечив себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, "монегаски" не будут стремиться распродать свои ценные активы любой ценой.
Добавим, что в этом сезоне на счету Вандерсона 2 гола и 5 ассистов в 40 матчах за "Монако" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья
- Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера
- Ротань: Люди в форме свое дело сделали. Карпаты добились победы любой ценой
- Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей