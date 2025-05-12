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Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Челси

Англия

Планируют усилиться

Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок АПЛ хочет подписать вратаря лондонского Челси.

Согласно информации от источников издания TEAMtalk, руководство "Лидса" рассматривает вариант с подписанием голкипера "синих" Джордже Петровича, который в этом сезоне выступает в аренде за "Страсбур".

Отмечается, что 25-летний серб является главной целью "павлинов" этим летом, поскольку они хотят усилить вратарскую позицию после того, как они вернулись в Английскую Премьер-лигу. В клубе считают, что Илан Мелье недостаточно хороший вратарь для того, чтобы быть основным в команде, которая будет играть в высшем дивизионе.

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В этом сезоне Джордже Петрович провел 10 "сухих" матчей в 30 поединках за "Страсбур" в чемпионате Франции. Его стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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