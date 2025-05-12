Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Челси
Планируют усилиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря лондонского Челси.
Согласно информации от источников издания TEAMtalk, руководство "Лидса" рассматривает вариант с подписанием голкипера "синих" Джордже Петровича, который в этом сезоне выступает в аренде за "Страсбур".
Отмечается, что 25-летний серб является главной целью "павлинов" этим летом, поскольку они хотят усилить вратарскую позицию после того, как они вернулись в Английскую Премьер-лигу. В клубе считают, что Илан Мелье недостаточно хороший вратарь для того, чтобы быть основным в команде, которая будет играть в высшем дивизионе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Джордже Петрович провел 10 "сухих" матчей в 30 поединках за "Страсбур" в чемпионате Франции. Его стоимость на популярном сайте Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья
- Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура
- Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера
- Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО