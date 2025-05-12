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Арсенал рассматривает возможность подписания звезды клуба АПЛ

Англия

Нападающий может сменить команду

Арсенал рассматривает возможность подписания звезды клуба АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, вингер "Борнмута" Антуан Семеньо оказался в списке потенциальных усилений "Арсенала" на летнее трансферное окно.

Физическая мощь, умение выигрывать единоборства и универсальность в атаке сделали его одним из заметных игроков этого сезона. В "Арсенале" ищут новые варианты впереди, чтобы сохранять конкурентоспособность как в чемпионате Англии, так и в Европе, и Семенйо прекрасно вписывается в этот запрос.

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Интерес со стороны лондонского клуба не новый, однако в последнее время он усилился на фоне проблем "канониров" с глубиной состава в атаке. Микель Артета хочет видеть в команде игроков, которые могут менять ход матчей, и Семеньо – это именно такой футболист с потенциалом для дальнейшего роста. Однако "Борнмут" не намерен расставаться со своим лидером за небольшую сумму. Клуб оценивает его в более чем 50 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 11 голов и 7 ассистов в 40 матчах за "Борнмут" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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