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Арсенал рассматривает возможность подписания звезды клуба АПЛ
Нападающий может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, вингер "Борнмута" Антуан Семеньо оказался в списке потенциальных усилений "Арсенала" на летнее трансферное окно.
Физическая мощь, умение выигрывать единоборства и универсальность в атаке сделали его одним из заметных игроков этого сезона. В "Арсенале" ищут новые варианты впереди, чтобы сохранять конкурентоспособность как в чемпионате Англии, так и в Европе, и Семенйо прекрасно вписывается в этот запрос.
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Интерес со стороны лондонского клуба не новый, однако в последнее время он усилился на фоне проблем "канониров" с глубиной состава в атаке. Микель Артета хочет видеть в команде игроков, которые могут менять ход матчей, и Семеньо – это именно такой футболист с потенциалом для дальнейшего роста. Однако "Борнмут" не намерен расставаться со своим лидером за небольшую сумму. Клуб оценивает его в более чем 50 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 11 голов и 7 ассистов в 40 матчах за "Борнмут" во всех турнирах.
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