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Владелец Лиона планирует выкупить контрольный пакет акций команды АПЛ

Англия

Хочет стать мажоритарным владельцем

Владелец Лиона планирует выкупить контрольный пакет акций команды АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации журналиста The Guardian Эда Ааронса, американский бизнесмен Джон Текстор, который является владельцем "Лиона", "Ботафого" и "РВД Моленбек", которые входят в его холдинг Eagle Football, и который владеет 45% акций лондонского "Кристал Пэлас", готовится к амбициозному шагу – полному поглощению английского клуба.

Предприниматель стремится довести свою долю в акционерном капитале до более 51%, став таким образом мажоритарным владельцем. Для этого он ведет переговоры с Дэвидом Блитцером и Джошем Харрисом о выкупе их 36% акций, что вывело бы его общую долю до более 80%. Такое развитие событий может поставить под угрозу будущее Стива Пэриша как главы клуба.

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Стоит отметить, что отношения между Перишем и Текстором остаются напряженными с 2023 года, когда последний увеличил свою долю в клубе до 45%. Периш, который владеет чуть более 10% акций, остается исполнительным председателем компании-управленца клубом и сохраняет решающий голос на совете директоров.

Впрочем, Текстор – не единственный, кто хочет получить контроль над "Пэлас". Ему может составить конкуренцию другой американец – Вуди Джонсон, владелец "Нью-Йорк Джетс" и бывший посол США в Великобритании.

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Лион Джон Текстор Кристал Пэлас
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Алексей Полищук
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