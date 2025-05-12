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Капитан Ливерпуля высказался о свисте в адрес своего звездного одноклубника
Болельщики мерсисайдского клуба не одобрили его уход
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк высказался о свисте в адрес Трента Александера-Арнольда во время матча против лондонского "Арсенала" (2:2) в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги.
"Конечно, мы разочарованы тем, что Трент Александер-Арнольд уходит из команды, но мы, как сказал тренер, не должны учить наших фанатов, как они должны относиться к его решению. Да, была реакция от трибун, впрочем он должен с этим справиться. Нам жаль, что его не будет с нами в следующем сезоне, ведь он фантастический игрок. Я не думаю, что будут проблемы с тем, что Трент будет праздновать с нами чемпионство. Он сыграл свою роль", — приводит слова нидерландца издание The Mirror
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Напомним, что ранее появлялась информация о том, в какой клуб перейдет 26-летний англичанин.
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