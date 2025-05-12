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Нападающий Арсенала высказался после ничьей с Ливерпулем

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Снова забил им

Нападающий Арсенала высказался после ничьей с Ливерпулем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли был признан лучшим игроком матча после того, как помог своей команде совершить камбэк во втором тайме против "Ливерпуля" (2:2).

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Бразилец забил на 47-й минуте. Этот гол стал для него уже четвертым на "Энфилде" и шестым в целом во встречах с "Ливерпулем".

"Играть против них – это всегда особенно, хотя и очень трудно. Я стараюсь показывать себя против каждой команды, но против них мне, пожалуй, чуть больше везет. Матчи с ними открытые, с пространством – именно та игра, которая мне по душе: бежать за спину и создавать угрозу.

Это был классный матч. Да, в первом тайме мы могли сыграть лучше, но ребята отдали все силы. Конечно, мы хотели победить. Мы приехали сюда с победным настроением. В перерыве мы поговорили и поняли, что можем действовать лучше – и сделали это. Вы видели: сразу после перерыва мы забили и пошли вперед. Было трудно в конце, потому что мы остались в меньшинстве, но мы боролись до последнего", – сказал Мартинелли.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 10 голов и 6 ассистов в 49 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Ливерпуль Габриель Мартинелли
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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