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Известно, почему лидер Арсенала пропустил матч с Ливерпулем
Англичанин имеет проблемы со здоровьем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс пропустил матч 36-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:2), однако лишь сейчас стала известна причина его неожиданного отсутствия в заявке "канониров".
Согласно информации от журналиста Сами Мокбеля из издания BBC, 26-летний англичанин не смог выйти на поле из-за мышечного повреждения, которое, как считается, связано с растяжением подколенного сухожилия.
Ожидается, что травма Деклана Райса не является серьезной, однако его здоровьем не будут рисковать в двух последних матчах сезона в чемпионате Англии против "Ньюкасла" и "Саутгемптона". В этом сезоне он провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись 8 голами и 10 результативными передачами.
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Напомним, что "Арсенал" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 68 очков после 36-го тура.
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