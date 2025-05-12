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Известно, почему лидер Арсенала пропустил матч с Ливерпулем

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Англичанин имеет проблемы со здоровьем

Известно, почему лидер Арсенала пропустил матч с Ливерпулем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс пропустил матч 36-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:2), однако лишь сейчас стала известна причина его неожиданного отсутствия в заявке "канониров".

Согласно информации от журналиста Сами Мокбеля из издания BBC, 26-летний англичанин не смог выйти на поле из-за мышечного повреждения, которое, как считается, связано с растяжением подколенного сухожилия.

Ожидается, что травма Деклана Райса не является серьезной, однако его здоровьем не будут рисковать в двух последних матчах сезона в чемпионате Англии против "Ньюкасла" и "Саутгемптона". В этом сезоне он провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись 8 голами и 10 результативными передачами.

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Напомним, что "Арсенал" находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 68 очков после 36-го тура.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
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