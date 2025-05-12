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Кукурелья - о концовке сезона в АПЛ: Должны показать свой характер
Испанец призывает команду продолжать бороться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой защитник "Челси" Марк Кукурелья после поражения от "Ньюкасла" (2:0) высказался о борьбе в АПЛ за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
"Мы разочарованы, ведь это была очень важная игра, которую мы проиграли. Однако сейчас пришло время показать характер. Мы должны забыть этот результат и сосредоточиться на последних двух матчах сезона. Каждая игра в этой лиге очень сложная, вы видите это в турнирной таблице. Нам надо показать, что мы способны играть под давлением, если хотим достигать целей".
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Напомним, что "Челси" находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ с 63 очками после 36-ти сыгранных туров.
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