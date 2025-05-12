  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кукурелья - о концовке сезона в АПЛ: Должны показать свой характер

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кукурелья - о концовке сезона в АПЛ: Должны показать свой характер

Англия

Испанец призывает команду продолжать бороться

Кукурелья - о концовке сезона в АПЛ: Должны показать свой характер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой защитник "Челси" Марк Кукурелья после поражения от "Ньюкасла" (2:0) высказался о борьбе в АПЛ за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Мы разочарованы, ведь это была очень важная игра, которую мы проиграли. Однако сейчас пришло время показать характер. Мы должны забыть этот результат и сосредоточиться на последних двух матчах сезона. Каждая игра в этой лиге очень сложная, вы видите это в турнирной таблице. Нам надо показать, что мы способны играть под давлением, если хотим достигать целей".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Челси" находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ с 63 очками после 36-ти сыгранных туров.

По теме
yellow-arrow
Вратарь Арсенала оказался на радаре испанского гранда
yellow-arrow
Брайтон хочет подписать перспективного центрбека у аутсайдера Серии А
yellow-arrow
Вместо Судакова? Звездный плеймейкер Манчестер Сити согласился перейти в Наполи
Челси (Лондон) Марк Кукурелья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости