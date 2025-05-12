Брайтон хочет подписать перспективного центрбека у аутсайдера Серии А

"Брайтон" намерен оформить трансфер перспективного центрбека у одного из аутсайдеров Серии А

Согласно эксклюзивной информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство "Брайтона" заинтересовано в подписании центрального защитника "Вероны" Диего Копполы. Между представителями клубов уже состоялись первые переговоры.

Отмечается, что за талантливым 21-летним итальянским футболистом наблюдают сразу несколько европейских топ-клубов, но "чайки" действуют на опережение, отправив запрос "Вероне", чтобы получить информацию об игроке.

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В этом сезоне Диего Коппола провел 33 матча на клубном уровне, отметившись двумя голами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллионов евро.