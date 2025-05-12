Вратарь Арсенала оказался на радаре испанского гранда

Вратарь лондонского "Арсенала" оказался на радаре испанского гранда.

Как сообщает британское издание The Sun, основной голкипер "канониров" Давид Рая привлек внимание мадридского "Реала", ведь руководство "сливочных" ищет подмену для Тибо Куртуа. Этим летом мадридцы могут продать Андрея Лунина, поэтому они готовы рассмотреть различные варианты для его долгосрочной замены. Кроме 29-летнего испанца, еще одним из таких вариантов является 22-летний Барт Вербрюгген из "Брайтона", трансфер которого будет осуществить гораздо легче.

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В этом сезоне Давид Рая провел 18 "сухих" матчей в 53 поединках за "Арсенал" во всех турнирах. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.