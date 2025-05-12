Ливерпуль начал переговоры по трансферу хавбека Байера

"Ливерпуль" провел предварительные переговоры с 24-летним правым полузащитником немецкого "Байера" Джереми Фримпонгом.

По информации Флориан Плеттенберг, "красные" рассматривают нидерландского футболиста как одного из основных кандидатов на замену Тренту Александеру-Арнольду.

Сам Фримпонг намерен сменить клуб уже этим летом. Ориентировочная сумма его отступных составляет 35-40 миллионов евро.

Джереми в текущем сезоне сыграл 48 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 12 результативных передач.