"Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета после ничьей с "Ливерпулем" высказался о борьбе за титул АПЛ в следующем сезоне.

"Нам придется быть лучше, умнее, иметь правильный состав и много учиться. И, конечно, не играть шесть раз за сезон вдесятером. Потому что если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон", – сказал специалист.

В матче на "Энфилде" Микель Мерино на 79-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил "канониров" в меньшинстве. Лондонский клуб уже в 14-й раз поделил очки в текущем первенстве.