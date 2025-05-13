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"Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке

Англия
Обновлено

Наставник команды уже размышляет о кампании 2025/26

"Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета после ничьей с "Ливерпулем" высказался о борьбе за титул АПЛ в следующем сезоне.

"Нам придется быть лучше, умнее, иметь правильный состав и много учиться. И, конечно, не играть шесть раз за сезон вдесятером. Потому что если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон", – сказал специалист.

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В матче на "Энфилде" Микель Мерино на 79-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил "канониров" в меньшинстве. Лондонский клуб уже в 14-й раз поделил очки в текущем первенстве.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Football London
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
13.05.2025 в 07:58
Прежде всего нужно выгнать физрука тренера, а потом рассуждать о перспективах следующего сезона. Время у тебя было, игроки тоже, из того что могли взять, тебе дали..... а воз и ныне там ...
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
13.05.2025 в 07:58
Прежде всего нужно выгнать физрука тренера, а потом рассуждать о перспективах следующего сезона. Время у тебя было, игроки тоже, из того что могли взять, тебе дали..... а воз и ныне там ...
Ответить
0
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