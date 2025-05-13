Одноклубник Виталия Миколенко может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Как сообщает издание Foot Mercato, Абдулай Дукуре, чей контракт с "Эвертоном" завершается этим летом, стал объектом интереса со стороны саудовского клуба "Аль-Шабаб", за который выступает Георгий Бущан.

В контракте игрока была опция продления еще на год, но стороны договорились ее не активировать, поэтому полузащитник станет свободным агентом после завершения сезона.

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С приближением лета интерес к малийцу растет и "Аль-Шабаб уже сделал конкретное предложение – зарплата на уровне 4 миллионов долларов в год. Впрочем, Дукуре пока не принял это предложение. По данным источника, хавбек хочет получать больше.

Добавим, что в этом сезоне на счету Дукуре 4 гола и 2 ассиста в 34 матчах за "Эвертон" во всех турнирах.