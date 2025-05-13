  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль заинтересован в трансфере защитника Ювентуса

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль заинтересован в трансфере защитника Ювентуса

Англия

Однако есть конкуренция

Ливерпуль заинтересован в трансфере защитника Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-летний защитник туринского "Ювентуса" Николо Савона продолжает привлекать внимание клубов АПЛ, в частности "Манчестер Сити".

Читайте такжеТоп-клуб АПЛ планирует подписать игрока Ювентуса

Журналист Мирко Ди Натале подтверждает этот интерес. Сообщается, что Савона заинтересован в переходе в "Ман Сити", и клуб уже имеет с ним устную договоренность. На него также претендуют "Вест Хэм" и "Борнмут". Однако, по данным журналиста, "Ливерпуль" тоже следит за ситуацией вокруг защитника, но любые переговоры сейчас находятся на ранней стадии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В "Ювентусе" же настроены сохранить игрока, но не исключают продажи – трансфер Савоны позволил бы клубу получить прирост капитала, который можно будет использовать летом.

Добавим, что в этом сезоне на счету итальянца 2 гола и 1 ассист в 36-х матчах за "Юве" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити нашел замену Кайлу Уокеру в Ньюкасле
yellow-arrow
Новичок АПЛ хочет подписать игрока Ливерпуля
yellow-arrow
Готовятся к возможному уходу. Боруссия Д нашла в Чемпионшипе альтернативу своему нападающему
Ювентус (Турин) Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tutto Juve
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости