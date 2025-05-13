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Ливерпуль заинтересован в трансфере защитника Ювентуса
Однако есть конкуренция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-летний защитник туринского "Ювентуса" Николо Савона продолжает привлекать внимание клубов АПЛ, в частности "Манчестер Сити".
Журналист Мирко Ди Натале подтверждает этот интерес. Сообщается, что Савона заинтересован в переходе в "Ман Сити", и клуб уже имеет с ним устную договоренность. На него также претендуют "Вест Хэм" и "Борнмут". Однако, по данным журналиста, "Ливерпуль" тоже следит за ситуацией вокруг защитника, но любые переговоры сейчас находятся на ранней стадии.
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В "Ювентусе" же настроены сохранить игрока, но не исключают продажи – трансфер Савоны позволил бы клубу получить прирост капитала, который можно будет использовать летом.
Добавим, что в этом сезоне на счету итальянца 2 гола и 1 ассист в 36-х матчах за "Юве" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
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