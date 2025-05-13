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Нападающему Ноттингем Фореста предстоит срочная операция
Вовремя среагировали медики
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающему "Ноттингем Фореста" предстоит срочная операция.
По информации журналиста Sky Sports Роба Дорсетта, у Авонийи после матча с "Лестером" обнаружили осложнения и отвезли его в больницу, где сделают операцию.
"Нападающий Тайво Авонийи сегодня вечером доставлен в больницу, и, как мне сообщили, ему предстоит срочная операция на брюшной полости.
12 мая клубный медицинский персонал обнаружил осложнения и сразу же доставил его в больницу. Авонийи попытался продолжить игру, но ему было очевидно больно в матче против "Лестера"", - сообщил журналист.
Нигерийский нападающий появился на поле на 83-й минуте.
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В этом сезоне Авонийи сыграл в 32-х матчах "Ноттингема", в которых отметился двумя голами.
К слову, "Ноттингем Форест" и "Лестер" сыграли вничью 2:2.
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