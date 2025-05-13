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Мохамед Салах рассказал, с каким экс-игроком Ливерпуля у него были напряженные отношения
Совесть чиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В разговоре с France Football нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что его отношения с бывшим партнером по команде Садио Мане не всегда были идеальными.
"Да, между нами было напряжение. Но мы оставались профессионалами до самого конца, поэтому не думаю, что это влияло на команду. Это человеческое – хотеть большего, я его понимаю, он конкурент. За пределами поля мы не были близкими, но всегда уважали друг друга.
Мне безразличны обвинения в эгоизме. Люди имеют право думать, что хотят. Но я напомню, что игрок, который отдал больше всего голевых передач на Мане – это я (18). Мы можем смотреть на факты, но, очевидно, легче выбрасывать такие фразы, ведь это попадает в заголовки. Я знаю, как это работает, но пока это остается в пределах уважения, то меня все устраивает. Однако это не означает, что это мнение правдиво. В конце концов, я знаю, что я сделал, и моя совесть чиста", – сказал Салах.
Добавим, что Салах и Мане провели бок о бок 223 матча за "Ливерпуль".
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