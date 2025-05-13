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Установили рекорд. Определился первый финалист матча плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ

Англия
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На мажорной ноте

Установили рекорд. Определился первый финалист матча плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Определился первый финалист матча плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

"Шеффилд Юнайтед" во втором матче полуфинала турнира обыграл "Бристоль Сити" со счётом 3:0. По итогу двух встреч, "клинки" разгромили оппонента со счётом 6:0.

Футболисты "Шеффилд Юнайтед" установили рекорд. Они стали первой командой, одержавшей победу в двухматчевом противостоянии с разницей в шесть голов.

Ранее четыре команды побеждали в плей-офф второго дивизиона с разницей в пять голов.

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"Шеффилд Юнайтед" стал первым финалистом матча за выход в АПЛ. Соперник станет известен 13 мая после матча "Сандерленда" и "Ковентри". Первая встреча между этими командами завершилась со счётом 2:1.

Финальный матч состоится 24 мая.

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Бристоль Сити Чемпионшип Шеффилд Юнайтед
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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