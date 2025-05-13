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Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26. ФОТО
Красивая
Фото - Manchester City
"Манчестер Сити" представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.
Комплект выполнен в синем оттенке и белой полосой.
"Впервые в истории клуба домашняя форма украшена знаменитым "поясом" — диагональными полосами, ставшими культовыми в предыдущие выездные матчи "Сити".
Новая версия домашней футболки сочетает в себе наш неповторимый небесно-голубой цвет с белым поясом, переосмысленным для нового поколения", - написал клуб.
"Горожане" показали фотографии.
Our 25/26 Home Kit has arrived ????— Manchester City (@ManCity) May 13, 2025
It's all in the details ✨— Manchester City (@ManCity) May 13, 2025
New season. New look.— Manchester City (@ManCity) May 13, 2025
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Сейчас "Манчестер Сити" занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 баллов.
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