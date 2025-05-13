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Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26. ФОТО

Англия

Красивая

Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26. ФОТО

Фото - Manchester City

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"Манчестер Сити" представил новую домашнюю форму на сезон 2025/26.

Комплект выполнен в синем оттенке и белой полосой.

"Впервые в истории клуба домашняя форма украшена знаменитым "поясом" — диагональными полосами, ставшими культовыми в предыдущие выездные матчи "Сити".

Новая версия домашней футболки сочетает в себе наш неповторимый небесно-голубой цвет с белым поясом, переосмысленным для нового поколения", - написал клуб.

"Горожане" показали фотографии.

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Сейчас "Манчестер Сити" занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 баллов.

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Источник:
Man City
Опубликовал: Владислав Прийменко
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