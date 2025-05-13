Европейские гранды заинтересованы в подписании форварда Челси

Европейские гранды заинтересованы в подписании форварда лондонского "Челси".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, мюнхенская "Бавария" и туринский "Ювентус" сделали запросы относительно Кристофера Нкунку, который хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Отметим, что действующий контракт французского нападающего с "синими" рассчитан до конца июня 2029 года.

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В этом сезоне Кристофер Нкунку забил 14 голов и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за "Челси" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.