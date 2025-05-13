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Замена ключевому футболисту клуба. Полузащитник Байера близок к переходу к чемпиону АПЛ - Kicker

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Замена ключевому футболисту клуба. Полузащитник Байера близок к переходу к чемпиону АПЛ - Kicker

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Байера" близок к переходу к чемпиону АПЛ.

По информации Kicker, переговоры между 24-летним Жереми Фримпонгом и "Ливерпулем" уже находятся на продвинутой стадии и близки к успешному завершению. Остались некоторые окончательные детали.

В контракте голландского футболиста предусмотрены отступные в размере около 40 млн евро. Ожидается, что футболист подпишет контракт с "мерсисайдцами" до 2030 года.

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Фримпонг играет на позиции правого полузащитника, однако может сыграть и правого защитника. В таком амплуа футболист сыграл в 126-ти матчах в своей карьере.

В этом сезоне Фримпонг сыграл в 48-ми поединках "Байера" и отметился 5-ю голами и 12-ю голевыми передачами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Владислав Прийменко
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