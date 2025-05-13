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Нападающий Ноттингем Форест перенёс операцию. Заявление клуба
Скорейшего восстановления
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ноттингем Форест" перенёс операцию.
"Лесники" сообщили, что Тайво Авонийи успешно прооперирован после полученной травмы живота в матче АПЛ.
"Клуб может подтвердить, что Тайво Авонийи перенес срочную операцию после травмы живота, полученной во время воскресного матча с "Лестер Сити".
Все в "Ноттингем Форест" передают свои наилучшие пожелания Тайво. Клуб будет предоставлять дальнейшие обновления по мере необходимости", - сообщил клуб.
Напомним, что Тайво Авонийи в матче против "Лестера" вышел на 83-й минуте.
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Всего на счету нападающего 32 сыгранных матча "Ноттингем Форест", в которых он забил два гола.
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