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Нападающий Ноттингем Форест перенёс операцию. Заявление клуба

Англия
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Скорейшего восстановления

Нападающий Ноттингем Форест перенёс операцию. Заявление клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ноттингем Форест" перенёс операцию.

"Лесники" сообщили, что Тайво Авонийи успешно прооперирован после полученной травмы живота в матче АПЛ.

"Клуб может подтвердить, что Тайво Авонийи перенес срочную операцию после травмы живота, полученной во время воскресного матча с "Лестер Сити".

Все в "Ноттингем Форест" передают свои наилучшие пожелания Тайво. Клуб будет предоставлять дальнейшие обновления по мере необходимости", - сообщил клуб.

Напомним, что Тайво Авонийи в матче против "Лестера" вышел на 83-й минуте.

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Всего на счету нападающего 32 сыгранных матча "Ноттингем Форест", в которых он забил два гола.

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Ноттингем Форест Тайво Авоньи
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Источник:
Nottingham Forest
Опубликовал: Владислав Прийменко
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