Нападающий Ноттингем Форест перенёс операцию. Заявление клуба

Нападающий "Ноттингем Форест" перенёс операцию.

"Лесники" сообщили, что Тайво Авонийи успешно прооперирован после полученной травмы живота в матче АПЛ.

"Клуб может подтвердить, что Тайво Авонийи перенес срочную операцию после травмы живота, полученной во время воскресного матча с "Лестер Сити".

Все в "Ноттингем Форест" передают свои наилучшие пожелания Тайво. Клуб будет предоставлять дальнейшие обновления по мере необходимости", - сообщил клуб.