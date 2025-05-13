Холанд: Этот сезон можно считать катастрофическим

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал причины, почему его команда не лучшим образом проводит текущий сезон.

"Оправдание можно найти во всем — травмы, часты травмы, плохие времена — но в конечном итоге мы недостаточно хорошо играли. В нас не было этого спортивного голода. Я был недостаточно хорош, недостаточно хорошо помогал команде.

Наш клуб установил определенные стандарты, и эта планка настолько высока, что этот сезон можно считать катастрофическим, и этим все сказано. В следующем сезоне нам нужно найти что-то внутри себя, чтобы провести успешный сезон", — сказал норвежец в интервью ESPN.