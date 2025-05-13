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Манчестер Сити нашел замену Кайлу Уокеру в Ньюкасле

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Один из вариантов

Манчестер Сити нашел замену Кайлу Уокеру в Ньюкасле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" нашел замену Кайлу Уокеру в "Ньюкасле".

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "горожан" ищет нового правого защитника в преддверии летнего трансферного окна, поскольку 34-летний Кайл Уокер покинет клуб по завершении этого сезона.

Одним из вариантов в их списке целей является защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто, который считается одним из самых талантливых игроков в АПЛ на этой позиции. Действующий контракт 22-летнего англичанина с клубом рассчитан до конца июня 2028 года, а его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

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В этом сезоне Тино Ливраменто провел 43 матча за "Ньюкасл" во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

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Манчестер Сити Ньюкасл Тино Ливраменто
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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