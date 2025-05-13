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Новичок АПЛ хочет подписать игрока Ливерпуля
Чемпионы позволят ему уйти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лидс" внимательно следил за ситуацией Куивина Келлехера в "Ливерпуле" на протяжении нескольких месяцев, но ранее сообщалось, что потенциальный трансфер ирландца зависел от того, сумеет ли "Лидс" вернуться в Премьер-лигу. "Белые" таки получили повышение в классе и теперь сосредоточились на усилении состава перед новым сезоном. Возвращение клуба в элиту открывает двери для серьезных переговоров с "Ливерпулем" по перспективному вратарю.
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В "Ливерпуле" Келлехер был надежным дублером Алиссона Бекера, но получал мало шансов. Его выступления в кубковых матчах подтвердили высокий уровень мастерства и спокойствие под давлением, однако регулярных минут в АПЛ не хватало. Переход в "Лидс" не только позволит Келлехеру еженедельно демонстрировать свой талант, но и укрепит его статус первого номера в сборной Ирландии. "Ливерпуль" якобы открыт к переговорам, а сам Келлехер заинтересован в статусе основного вратаря.
Добавим, что в этом сезоне ирландец провел 20 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, пропустив 20 голов и 9 раз сохранив свои ворота "сухими".
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