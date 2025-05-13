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Один из клубов АПЛ пригласил на матч 101-летнюю болельщицу команды

Англия

Она поддерживает их еще с 1931 года

Один из клубов АПЛ пригласил на матч 101-летнюю болельщицу команды

Фото - Nottingham Forest FC

Новина українською

"Ноттингем Форест" решил пригласить на матч 36-го тура АПЛ против "Лестера" (2:2) 101-летнюю болельщицу своей команды Мардж, которая не была на домашнем стадионе «лесников» в течение последних 30 лет.

Свой первый матч на «Сити Граунд» Мардж посетила в 1931 году, а болеть за «Ноттингем» она начала с 8 лет.

Легендарный капитан «лесников» Джон Макговерн, который дважды с клубом выигрывал титул Лиги чемпионов, подарил ей специальную футболку после того, как Мардж отправилась на экскурсию по стадиону. Также она встретилась с командой.

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Напомним, что "Ноттингем" находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 62 очками после 36-го тура.

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Ноттингем Форест
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Источник:
Nottingham Forest
Опубликовал: Андрей Журба
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