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Один из клубов АПЛ пригласил на матч 101-летнюю болельщицу команды
Она поддерживает их еще с 1931 года
Фото - Nottingham Forest FC
"Ноттингем Форест" решил пригласить на матч 36-го тура АПЛ против "Лестера" (2:2) 101-летнюю болельщицу своей команды Мардж, которая не была на домашнем стадионе «лесников» в течение последних 30 лет.
Свой первый матч на «Сити Граунд» Мардж посетила в 1931 году, а болеть за «Ноттингем» она начала с 8 лет.
Легендарный капитан «лесников» Джон Макговерн, который дважды с клубом выигрывал титул Лиги чемпионов, подарил ей специальную футболку после того, как Мардж отправилась на экскурсию по стадиону. Также она встретилась с командой.
Meet our 101-year-old fan, Marj.— Nottingham Forest (@NFFC) May 12, 2025
Marj has been a Forest supporter since the age of eight, attending her first match back in 1931.
Yesterday, Marj returned to The City Ground for the first time in 30 years, so we wanted to give her the best day possible. ❤️
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Напомним, что "Ноттингем" находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 62 очками после 36-го тура.
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