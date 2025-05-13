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Английский журналист рассказал цель поездки игроков Ливерпуля в Дубаи
Не празднование чемпионства
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский журналист рассказал цель поездки игроков "Ливерпуля" в Дубаи.
По словам Дейва Оккопа, футболисты "мерсисайдцев" таким образом устроили прощальную вечеринку защитнику клуба Тренту Александеру-Арнольду.
"Хотя поездка отчасти была приурочена к празднованию 20-го чемпионского титула, DAVEOCKOP может сообщить, что основной причиной, по которой команда отправилась в Дубай, было официальное прощание с Трентом Александер-Арнольдом перед его переходом в "Реал Мадрид"", - сообщил журналист.
Это не первое торжество команды по такому случаю. В 2015 году подобная вечеринка устраивалась для Стивена Джеррарда, когда команда отправилась в Дубаи после поражения от "Сток Сити".
Тренера "Ливерпуля" Арне Слота с командой не было. Нидерландец отдыхал на Ибице.
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Напомним, что Трент Александер-Арнольд сообщил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона. Защитник присоединится к "Реалу".
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