  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Английский журналист рассказал цель поездки игроков Ливерпуля в Дубаи

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английский журналист рассказал цель поездки игроков Ливерпуля в Дубаи

Англия

Не празднование чемпионства

Английский журналист рассказал цель поездки игроков Ливерпуля в Дубаи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский журналист рассказал цель поездки игроков "Ливерпуля" в Дубаи.

По словам Дейва Оккопа, футболисты "мерсисайдцев" таким образом устроили прощальную вечеринку защитнику клуба Тренту Александеру-Арнольду.

"Хотя поездка отчасти была приурочена к празднованию 20-го чемпионского титула, DAVEOCKOP может сообщить, что основной причиной, по которой команда отправилась в Дубай, было официальное прощание с Трентом Александер-Арнольдом перед его переходом в "Реал Мадрид"", - сообщил журналист.

Это не первое торжество команды по такому случаю. В 2015 году подобная вечеринка устраивалась для Стивена Джеррарда, когда команда отправилась в Дубаи после поражения от "Сток Сити".

Тренера "Ливерпуля" Арне Слота с командой не было. Нидерландец отдыхал на Ибице.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Трент Александер-Арнольд сообщил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона. Защитник присоединится к "Реалу".

По теме
yellow-arrow
Клуб АПЛ хочет подписать звездного нападающего Атлетико
yellow-arrow
Звезда Ливерпуля: Я не ожидал, что мы так быстро победим с Арне Слотом
yellow-arrow
Тренер-неудачник АПЛ, голкипер-герой и лучшая защита Чемпионшипа. С чем Бернли возвращается в элиту
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dave Ockop
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости