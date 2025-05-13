Пеп Гвардиола мечтает увидеть в Манчестер Сити звезду Барселоны

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола хочет видеть в своей команде звездного футболиста "Барселоны".

Согласно информации от журналиста Маттео Моретто из издания Relevo, наставник "горожан" хочет привести в клуб Дани Ольмо, однако на данный момент каталонский гранд не намерен продавать своего ключевого игрока.

Испанский полузащитник очень долго мечтал о переходе в "Барселону", поэтому не все в этой ситуации зависит исключительно от позиции клуба, но и от желания 27-летнего полузащитника. Его действующий контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2030 года.

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В этом сезоне Дани Ольмо забил 11 голов и отдал 6 ассистов в 36 матчах за "Барселону" во всех турнирах. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 60 миллионов евро.