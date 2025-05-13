Тренер-неудачник АПЛ, голкипер-герой и лучшая защита Чемпионшипа. С чем Бернли возвращается в элиту

Результаты клуба последних десяти лет нельзя назвать стабильным. Сезон 2014/2015 –19-е место, вылет в Чемпионшип. 2015/2016 – первое место во втором дивизионе, возвращение в АПЛ. 2016/2017 – команда была близка к зоне вылета, но удержалась в элите. В сезоне 2017/2018 "бордовые" превзошли все ожидания и заняли седьмое место в АПЛ. 2018/2019 – 2020/2021 – выше десятки не поднимались, а по результатам сезона 2021/2022 вылетели в Чемпионшип. В следующем сезоне клуб отдал команду в руки Венсану Компани, который триумфально вернул "Бернли" в АПЛ. Через год (2024) "бордовые" вновь вернулись во второй дивизион с целью не задерживаться надолго.

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АПЛ не любит Скотта Паркера

Венсан Компани ушел в мюнхенскую"Баварию", а его место занял 43-летний англичанин Скотт Паркер, которого за пределами футбольного поля называют "тренером-неудачником АПЛ". И этому есть объяснение.

Летом 2018 года Паркер возглавил "Фулхэм", который играл в АПЛ. Англичанин проработал в клубе три сезона и дважды вылетал в Чемпионшип! Летом 2021 года у руководства лопнуло терпение – Паркера уволили. Не прошло и несколько дней, как Скотт подписал контракт с "Борнмутом", который на тот момент играл в Чемпионшип.

Паркеру удалось вывести "Борнмут" в АПЛ со второго места. Но старт сезона в высшем дивизионе (2022/2023) принес Паркеру только разочарование. Первая игра сезона принесла "вишням" победу над "Астон Виллой". Матчи с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" Паркер проиграл. В четвертом туре "Борнмут" встречался с "Ливерпулем". Разгромное поражение со счетом 0:9 и, как следствие, отставка тренера сразу после финального свистка. АПЛ Паркеру не покорилась в очередной раз.

Через четыре месяца Паркер уже подписывал новый контракт с бельгийским "Брюгге". С англичанином "черно-синие" из десяти матчей выиграли всего два. Паркера отправили в отставку. После каждого увольнения Скотт оправдывал свои неудачи плохой трансферной политикой. В этом, конечно, есть доля правды. Ни "Фулхэм", ни "Борнмут", влетая в АПЛ, не тратили деньги на усиление состава.

В 2024 году Паркер получил заманчивое предложение возглавить "Бернли" и сделать то, что он умеет (как показала практика), лучше всего – вывести клуб в АПЛ. Скотту Паркеру покорилась очередная высота. "Бернли" в АПЛ. Скотт Паркер в АПЛ. Как надолго – покажет время.

Основная атакующая сила

Джош Браунхилл – английский полузащитник занял второе место в рейтинге бомбардиров Чемпионшипа (2024/2025), записав на свой счет 18 голов и шесть ассистов. Прошедший сезон стал лучшим для футболиста по количеству результативных действий. Особенно важными были его два гола в ворота "Шеффилд Юнайтед" (21.04.2025), которые принесли победу "Бернли" (2:1) и благодаря которым после финального свистка стало понятно, что команда займет второе место в турнирной таблице и без матчей плей-офф получит билет в АПЛ.

Раннее Джош больше семи голов за сезон не забивал. За Браунхиллем уже давно следят многие клубы АПЛ. Но каждый раз, когда футболист получает предложение, он его отвергает из-за преданности клубу.

Зиан Флемминг – 26-летний полузащитник не имеет опыта выступлений в АПЛ. В 2022 году Зиан приехал в "Миллуолл" из Нидерландов и в первый же сезон забил 15 голов. В 2023 году "Бернли" пытался подписать нидерландца, желая усилить атакующую линию для выступлений в АПЛ. Но не получилось. А вот в 2024 году "бордовые" добились своего и смогли взять полузащитника в аренду с правом выкупа по окончании сезона. Флемминг забил 12 голов, отдал четыре ассиста и готовится штурмовать защитные редуты АПЛ.

Защита "Бернли" – лучшая в Англии

Возглавив "Бернли", Скотт Паркер рассчитывал, что владельцы "Бернли" прислушаются к его мнению и приобретут новичков. Клуб прислушался к мнению тренера, который решил, что самое главное - укрепить линию защиты. Команда получила 22-летнего центрального защитника Максима Эстева(был в аренде, клуб подписал с футболистом контракт), 24-летнего защитника Лукаса Пиреса Силву, 22-летнего центрального защитника Джея Иган-Райли (вернули из аренды) и 29-летнего защитника Коннора Робертса (вернули из аренды). Игроки удивительно быстро адаптировались друг к другу и составили одну из самых сильных защит не только в Чемпионшипе, а и в Англии. Эстева и Иган-Райли после одного из матчей признавались, что у команды нет цели играть исключительно в оборонительный футбол. Но сыграв несколько матчей на ноль, перед каждой игрой ребята ставят цель перед собой не пропустить. Задачу максимум футболисты выполнили.

А возглавил четверку чудо-защитников Джеймс Траффорд – самый результативный голкипер по результатам сезона 2024/2025. Из 46-ти матчей 29 голкипер отстоял на ноль, а за весь сезон пропустил всего 16 мячей! В этом сезоне "Бернли" побил рекорд Чемпионшипа, который установил "Вест Бром" в сезоне 2001/2002, пропустив 29 голов. Траффорд провел 45 матчей в Чемпионшипе и ни в одном не пропустил более одного мяча. Нет сомнений, что голкипер "Бернли" в скором будущем может стать первым номером сборной Англии.

Джеймс Траффорд – воспитанник "Манчестер Сити". В 2023 году голкипера купил "Бернли". Клуб рассчитывал на уверенную игру в АПЛ. Свой первый матч в Премьер-лиге Джеймс провел как раз против "Манчестер Сити". Эрлинг Холанд три раза заставил Траффорда вынимать мяч из сетки ворот. И это было только начало. Траффорд громко провалился в чемпионате, как впрочем и вся команда. А вот в Чемпионшипе под руководством Паркера Джеймс блеснул во всей красе. Один из главных моментов сезона Траффорда – матч с "Сандерлендом" (17 января 2025 года), когда арбитр дважды назначал пенальти в ворота Джеймса. Оба раза (86-я и 97-я минуты) Траффорд отразил удары. Впрочем голкипер уже не первый раз выходит победителем в такой ситуации. На молодежном Евро в 2023 году Траффорд провел шесть матчей, все отстоял на ноль. В финальном матче сборная Англии вела в счете 1:0 после гола Кертиса Джонса. Ход игры мог изменить назначенный пенальти в ворота англичан на 99-й минуте. Однако Траффорд отразил удар Абеля Руиса, став героем Евро и сборной Англии U-21. Есть надежда, что вторая попытка Траффорда в АПЛ принесет ему успех.

В Чемпионшипе "Бернли" играл в скучный прагматичный футбол с прекрасной защитой. Но для АПЛ этого мало. Необходимо хорошее усиление состава. Летнее трансферное окно покажет, насколько руководство клуба готово вливать финансы для того, чтобы составить достойную конкуренцию командам АПЛ.

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