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Звезда Ливерпуля: Я не ожидал, что мы так быстро победим с Арне Слотом

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Сравнил с Клоппом

Звезда Ливерпуля: Я не ожидал, что мы так быстро победим с Арне Слотом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время интервью для France Football у звезды и лидера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха спросили о влиянии ухода Юргена Клоппа с поста главного тренера "красных" и назначении Арне Слота, который выиграл АПЛ в своем дебютном сезоне во главе клуба.

"Я не ожидал, что мы победим так быстро. Кто мог предсказать, что переход пройдет так успешно? Никто, как по мне. В предсезонке Арне подошел ко мне и попросил быть примером для других. Я ответил, что ему не стоит волноваться, потому что я всегда выкладываюсь на максимум – не чтобы быть примером, а потому что это моя суть. Он объяснил, чего ожидает от меня на поле – много движения, много ответственности, и мне это понравилось.

Арне очень прямолинеен, он снова обострил конкуренцию, тогда как с Юргеном мы, возможно, немного слишком расслабились под конец. Арне и его штаб больше открыты к диалогу, к обмену эмоциями – считаю, это существенно повлияло на мою игру. И, что самое главное, это привело нас к успеху", – сказал Салах.

Добавим, что в этом сезоне под руководством Слота Салах провел 50 матчей во всех турнирах, забив 33 гола и отдав 23 ассиста.

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Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот
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Источник:
France Football
Опубликовал: Алексей Полищук
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