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Клуб АПЛ хочет подписать звездного нападающего Атлетико

Англия

Замена для своего лидера

Клуб АПЛ хочет подписать звездного нападающего Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Ньюкасл" уже планирует следующий сезон и обратил внимание на Александера Серлота, форварда "Атлетико Мадрид".

Неопределенность вокруг будущего Исака заставила руководство английского клуба активизироваться, и фамилия Серлота приобрела вес благодаря его великолепной форме в Ла Лиге. В "Ньюкасле" считают, что Серлот способен быстро адаптироваться к темпу Премьер-лиги и сразу усилить команду как в стартовом составе, так и в ротации.

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Однако "Ньюкасл" не единственный претендент на Серлота: несколько других клубов из Англии и турецкий "Бешикташ" также внимательно следят за ситуацией вокруг норвежского форварда. Однако амбиция "Ньюкасла" вернуться в европейскую элиту может стать решающим фактором в переманивании игрока. В Мадриде не исключают продажи игрока, если поступит заманчивое предложение.

Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 21 гол и 2 ассиста в 47 матчах за "Атлетико" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Ньюкасл Александр Серлот
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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