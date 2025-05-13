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Бывший тренер Арсенала высказался о последнем матче на Гудисон Парк: Эвертон был очень устрашающим на этом стадионе
Он пережил подобное
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Арсенала" высказался о последнем матче на "Гудисон Парк".
Арсен Венгер сравнил переезд "Эвертона" с прощанием с "Хайбери" для "Арсенала".
"Когда я это вижу, мне кажется, что "Хайбери" исчезает, что исчезает еще одна душа английского футбола. Конечно, я понимаю, что это эволюция — я подтолкнул свой клуб к строительству "Эмирейтс", — но это также грустно, потому что уходит часть нашей истории.
"Эвертон" был очень устрашающим стадионом. Когда "Арсенал построили новый стадион, воссоздать ту же атмосферу было невозможно — возможности пожать руки болельщикам, когда подавали угловой, больше нет, и мы все скучаем по этому", - рассказал Венгер.
"Арсенал" провёл последний матч на "Хайбери" 7 мая 2006 года против "Уигана".
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Напомним, что "Эвертон" в последний раз на "Гудисоне" сыграет против "Саутгемптона" 18 мая. Матч начнётся в 14:00 по киевскому времени.
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