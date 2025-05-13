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Руководство Манчестер Юнайтед определилось с будущим Рубена Аморима в клубе

Англия

Известно, доверяют ли португальцу работу

Руководство Манчестер Юнайтед определилось с будущим Рубена Аморима в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с будущим главного тренера команды Рубена Аморима.

Согласно информации от источников издания talkSPORT, португальский наставник продолжит возглавлять английский клуб, несмотря на неудачные результаты в последних матчах АПЛ. Считается, что Аморим получит необходимое время для того, чтобы перестроить команду, поскольку выход в финал Лиги Европы стал для совета директоров убедительным аргументом.

Клуб видит потенциал и поддержит Рубена Аморима, усилив команду во время летнего трансферного окна.

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Сейчас "Манчестер Юнайтед" находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ с 39 очками после 36-го тура.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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