Капитан Тоттенхэма о выигранном трофее Кейна: Я надеюсь, что впереди их будет ещё много

Капитан "Тоттенхэма" отреагировал на выигранный трофей Харри Кейном.

Сон Хын-Мин заявил, что он поздравил экс-футболиста "Тоттенхэма" и связался с ним по видеосвязи.

По словам капитана, одного трофея для Кейна недостаточно.

"Мы по-прежнему хорошие друзья, лучшие приятели, поэтому я позвонил ему, написал ему, и он связался со мной по FaceTime.

Он был очень, очень счастлив, и я просто рад видеть его улыбающимся, рад видеть, как он поднимает трофей, которого он заслуживает больше, чем кто-либо другой. Какой фантастический момент для него.

Я надеюсь, что впереди их будет ещё много, я думаю, что одного недостаточно для Гарри — у него есть способности, качества, я думаю, что он заслуживает большего, чем кто-либо другой.

Дело не только в том, что я его друг, но и в том, как он жертвовал собой, как он работает. Какой он игрок и как он этого заслуживает.

Я хочу ещё раз поздравить его здесь, лично, а потом как друга. Я был очень, очень рад", - заявил Сон Хын-Мин.