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Капитан Тоттенхэма о выигранном трофее Кейна: Я надеюсь, что впереди их будет ещё много

Англия

Они по-прежнему друзья

Капитан Тоттенхэма о выигранном трофее Кейна: Я надеюсь, что впереди их будет ещё много

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Тоттенхэма" отреагировал на выигранный трофей Харри Кейном.

Сон Хын-Мин заявил, что он поздравил экс-футболиста "Тоттенхэма" и связался с ним по видеосвязи.

По словам капитана, одного трофея для Кейна недостаточно.

"Мы по-прежнему хорошие друзья, лучшие приятели, поэтому я позвонил ему, написал ему, и он связался со мной по FaceTime.

Он был очень, очень счастлив, и я просто рад видеть его улыбающимся, рад видеть, как он поднимает трофей, которого он заслуживает больше, чем кто-либо другой. Какой фантастический момент для него.

Я надеюсь, что впереди их будет ещё много, я думаю, что одного недостаточно для Гарри — у него есть способности, качества, я думаю, что он заслуживает большего, чем кто-либо другой.

Дело не только в том, что я его друг, но и в том, как он жертвовал собой, как он работает. Какой он игрок и как он этого заслуживает.

Я хочу ещё раз поздравить его здесь, лично, а потом как друга. Я был очень, очень рад", - заявил Сон Хын-Мин.

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Напомним, что "Бавария", в которой играет Харри Кейн, досрочно стала чемпионом Германии и выиграла свой 34-й титул.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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