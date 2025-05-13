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Капитан Тоттенхэма о выигранном трофее Кейна: Я надеюсь, что впереди их будет ещё много
Они по-прежнему друзья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Тоттенхэма" отреагировал на выигранный трофей Харри Кейном.
Сон Хын-Мин заявил, что он поздравил экс-футболиста "Тоттенхэма" и связался с ним по видеосвязи.
По словам капитана, одного трофея для Кейна недостаточно.
"Мы по-прежнему хорошие друзья, лучшие приятели, поэтому я позвонил ему, написал ему, и он связался со мной по FaceTime.
Он был очень, очень счастлив, и я просто рад видеть его улыбающимся, рад видеть, как он поднимает трофей, которого он заслуживает больше, чем кто-либо другой. Какой фантастический момент для него.
Я надеюсь, что впереди их будет ещё много, я думаю, что одного недостаточно для Гарри — у него есть способности, качества, я думаю, что он заслуживает большего, чем кто-либо другой.
Дело не только в том, что я его друг, но и в том, как он жертвовал собой, как он работает. Какой он игрок и как он этого заслуживает.
Я хочу ещё раз поздравить его здесь, лично, а потом как друга. Я был очень, очень рад", - заявил Сон Хын-Мин.
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Напомним, что "Бавария", в которой играет Харри Кейн, досрочно стала чемпионом Германии и выиграла свой 34-й титул.
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