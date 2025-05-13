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Манчестер Юнайтед близок к подписанию нападающего Вулверхэмптона за 80 млн евро

Англия

Матеус Кунья летом может сменить клуб

Манчестер Юнайтед близок к подписанию нападающего Вулверхэмптона за 80 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи.

Клуб, который возглавляет Рубен Аморим, согласился выплатить за 25-летнего бразильца 80 миллионов евро. Эта сумма включает пункт о выкупе в размере 74 миллионов евро и 6 миллионов евро в виде бонусов.

Стороны уже достигли устной договоренности по трансферу. Сейчас продолжаются завершающие этапы согласования личных условий контракта с игроком.

Матеус в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 17 голов и отдал 6 ассистов.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
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Источник:
Valentin Furlan
Опубликовал: Екатерина Власова
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