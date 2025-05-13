Манчестер Юнайтед близок к подписанию нападающего Вулверхэмптона за 80 млн евро

"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи.

Клуб, который возглавляет Рубен Аморим, согласился выплатить за 25-летнего бразильца 80 миллионов евро. Эта сумма включает пункт о выкупе в размере 74 миллионов евро и 6 миллионов евро в виде бонусов.

Стороны уже достигли устной договоренности по трансферу. Сейчас продолжаются завершающие этапы согласования личных условий контракта с игроком.

Матеус в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 17 голов и отдал 6 ассистов.