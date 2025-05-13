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Эксперт Sky выразился в адрес болельщиков Ливерпуля, освиставших защитника клуба

Англия

И в чём он не прав?

Эксперт Sky выразился в адрес болельщиков Ливерпуля, освиставших защитника клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эксперт Sky выразился в адрес болельщиков "Ливерпуля", освиставших защитника клуба.

В матче против "Арсенала" Трент появился на поле на 67-й минуте и на "Энфилде" был слышен гул. Каррагер отреагировал на поведение болельщиков.

"Вот в чем суть игры. Вот о чем мы будем говорить после игры и на последних страницах всех газет.

Я удивлен, как много их было. Я не верю, что любой игрок, надевающий красную футболку и выигрывающий трофеи, должен быть освистан.

Освистывать своего игрока во время игры — это не для меня.

Это [освистывание его] было уже слишком. Это могло бы стать его последним выступлением, что, возможно, было бы правильным решением, поскольку "Ливерпулю" не нужен цирк", - заявил Каррагер.

Бывший защитник "мерсисайдцев" дал совет болельщикам, как можно себя вести.

"Если вы разочарованы Трентом, пойте имя Коннора Брэдли или Стивена Джеррарда. Не освистывайте игрока, поскольку это подвергает вас критике со стороны болельщиков по всей стране в адрес болельщиков "Ливерпуля"", - сказал Каррагер.

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Напомним, что Трент заявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
13.05.2025 в 18:47
Сама прийом власними вболівальниками скоріш за все привів до похибок Трента, які закінчилися голом у ворота Ліверпуля!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
13.05.2025 в 18:47
Сама прийом власними вболівальниками скоріш за все привів до похибок Трента, які закінчилися голом у ворота Ліверпуля!
Ответить
0
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