Эксперт Sky выразился в адрес болельщиков "Ливерпуля", освиставших защитника клуба.

В матче против "Арсенала" Трент появился на поле на 67-й минуте и на "Энфилде" был слышен гул. Каррагер отреагировал на поведение болельщиков.

"Вот в чем суть игры. Вот о чем мы будем говорить после игры и на последних страницах всех газет.

Я удивлен, как много их было. Я не верю, что любой игрок, надевающий красную футболку и выигрывающий трофеи, должен быть освистан.

Освистывать своего игрока во время игры — это не для меня.

Это [освистывание его] было уже слишком. Это могло бы стать его последним выступлением, что, возможно, было бы правильным решением, поскольку "Ливерпулю" не нужен цирк", - заявил Каррагер.