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Защитник лондонского клуба покинул команду после 13 лет
Здесь он стал настоящей легендой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Кристал Пэлас" покинул команду после 13 лет.
На официальном сайте "орлов" появилось сообщение о том, что 35-летний Джоэл Уорд решил уйти из клуба в конце этого сезона. Опытный защитник провел 365 игр за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, отметившись 6 голами и 10 ассистами.
After 13 special years, Joel Ward will leave the club as a Palace hero.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 13, 2025
Thank you, Wardy ❤️????#CPFC
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Он присоединился к лондонскому клубу в июле 2012 года за 650 тысяч евро из "Портсмута". Он является лучшим игроком в истории "Кристал Пэлас", который провел наибольшее количество матчей в АПЛ — 305 поединков.
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