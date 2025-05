Защитник лондонского клуба покинул команду после 13 лет

Защитник лондонского "Кристал Пэлас" покинул команду после 13 лет.

На официальном сайте "орлов" появилось сообщение о том, что 35-летний Джоэл Уорд решил уйти из клуба в конце этого сезона. Опытный защитник провел 365 игр за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, отметившись 6 голами и 10 ассистами.

After 13 special years, Joel Ward will leave the club as a Palace hero.



Thank you, Wardy ❤️????#CPFC