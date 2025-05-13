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Защитник лондонского клуба покинул команду после 13 лет

Англия

Здесь он стал настоящей легендой

Защитник лондонского клуба покинул команду после 13 лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник лондонского "Кристал Пэлас" покинул команду после 13 лет.

На официальном сайте "орлов" появилось сообщение о том, что 35-летний Джоэл Уорд решил уйти из клуба в конце этого сезона. Опытный защитник провел 365 игр за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, отметившись 6 голами и 10 ассистами.

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Он присоединился к лондонскому клубу в июле 2012 года за 650 тысяч евро из "Портсмута". Он является лучшим игроком в истории "Кристал Пэлас", который провел наибольшее количество матчей в АПЛ — 305 поединков.

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Источник:
Crystal Palace FC
Опубликовал: Андрей Журба
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