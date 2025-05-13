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АПЛ рассказала, на сколько дисквалифицировала нападающего Челси и полузащитника Арсенала
Оба футболиста получили красные карточки в своих матчах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ рассказала, на сколько дисквалифицировала нападающего "Челси" и полузащитника "Арсенала".
Футболист "Челси" Николас Джексон в матче против "Ньюкасла" на 35-й минуте получил прямую красную карточку. Африканский футболист дисквалифицирован на три матча.
Таким образом нападающий пропустит последние матчи "аристократов" и первый тур нового сезона.
Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино в матче против "Ливерпуля" получил две жёлтые карточки и был вынужден уйти с поля. АПЛ дисквалифицировала футболиста на один матч.
Испанец пропустит поединок против "Ньюкасла" и вернётся на матч против "Саутгемптона".
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Напомним, что "Челси" уступил "Ньюкаслу" со счётом 0:2. "Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" (2:2).
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