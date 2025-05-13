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АПЛ рассказала, на сколько дисквалифицировала нападающего Челси и полузащитника Арсенала

Англия

Оба футболиста получили красные карточки в своих матчах

АПЛ рассказала, на сколько дисквалифицировала нападающего Челси и полузащитника Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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АПЛ рассказала, на сколько дисквалифицировала нападающего "Челси" и полузащитника "Арсенала".

Футболист "Челси" Николас Джексон в матче против "Ньюкасла" на 35-й минуте получил прямую красную карточку. Африканский футболист дисквалифицирован на три матча.

Таким образом нападающий пропустит последние матчи "аристократов" и первый тур нового сезона.

Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино в матче против "Ливерпуля" получил две жёлтые карточки и был вынужден уйти с поля. АПЛ дисквалифицировала футболиста на один матч.

Испанец пропустит поединок против "Ньюкасла" и вернётся на матч против "Саутгемптона".

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Напомним, что "Челси" уступил "Ньюкаслу" со счётом 0:2. "Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" (2:2).

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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